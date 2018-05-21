Китай откажется от ограничений по рождаемости

В Китае намерены отказаться от политики ограничения рождаемости.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству КНР.

Решение может быть принято уже в четвертом квартале 2018 года, но может также быть перенесено на 2019 год.

Власти Китая готовы рассмотреть так называемую "политику свободной фертильности", которая предусматривает отказ от правила "одна семья - два ребенка".

Государственный совет КНР заявляет о негативных последствиях политики ограничения рождаемости. Это старение населения, большое количество подпольных абортов и рождение детей в тайне от государства.

Напомним, в 1979 году китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.