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Китай откажется от ограничений по рождаемости

Китай откажется от ограничений по рождаемости
Фото: Моя Планета

Правило "одна семья - два ребенка" может перестать действовать

21.05.18 72
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В Китае намерены отказаться от политики ограничения рождаемости.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству КНР.

Решение может быть принято уже в четвертом квартале 2018 года, но может также быть перенесено на 2019 год.

Власти Китая готовы рассмотреть так называемую "политику свободной фертильности", которая предусматривает отказ от правила "одна семья - два ребенка".  

Государственный совет КНР заявляет о негативных последствиях политики ограничения рождаемости. Это старение населения, большое количество подпольных абортов и рождение детей в тайне от государства.

Напомним, в 1979 году китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.

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