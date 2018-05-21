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Главная » Общество » 71-летняя украинка прыгнула с парашютом на День рождения

71-летняя украинка прыгнула с парашютом на День рождения

71-летняя украинка прыгнула с парашютом на День рождения
Фото: facebook.com/vadim.troyan

Небесной романтике все возрасты покорны

21.05.18 59
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Необычный подарок сделала себе 71-летняя женщина на инвалидной коляске в селе Майское Днепропетровской области. В свой День рождения она прыгнула с парашютом с высоты 4200 метров. Об этом сообщил на своей Фейсбук-странице замминистта внутренних дел Вадим Троян.

"На выходных отрабатывали парашютные прыжки в ГУ" Майское ". И тут привозят бабушку на коляске. У нее День рождения, и она заказала себе подарок "тандем-прыжок ". Ей 71 год. Прыжок с инструктором с высоты 4200 метров !!! Всегда понимаешь, что сильных духом людей не остановить ", - говорится в сообщении.

В Украине в последнее время стараются все более социализировать людей с ограниченными возможностями. Недавно в Киеве открыли пекарню, где работают люди с различными формами интеллектуальных нарушений.

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