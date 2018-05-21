Супрун развеивает мифы про неадекватность психически больных людей

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла некоторые популярные мифы о неадекватности людей с психическими заболеваниями. Среди этих мифов глава Минздрава на своей странице в Facebook выделила такие:

Миф 1. Люди, у которых психические расстройства, опасны и их надо изолировать от общества. По словам Супрун, понятие "психическое расстройство" включает широкий диапазон нарушений, причем не только шизофрению. Согласно исследованиям, каждый десятый житель земли страдает от депрессии или тревожного расстройства, а 1 из 100 - от шизофрении. В большинстве случаев поведение людей, имеющих психические расстройства, мало чем отличается от здоровых. Они пытаются вести нормальный образ жизни, работать, заниматься любимыми делами, но они очень страдают от непривычных ощущений, мыслей или эмоций, что не позволяет им полноценно функционировать.

Миф 2. Психические расстройства не возникают у детей и подростков. Супрун заявила, что по меньшей мере у одного ребенка из пяти периодические проблемы с психическим здоровьем. А 70-75% психических расстройств начинаются в детском или подростковом возрасте. Это депрессия, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения и тому подобное.

Миф 3. Депрессия - это признак лени, плохого характера и нежелания что-то делать.

"Надо просто взять себя в руки и вырваться из нее", - советует Супрун. При этом она подчеркивает, что многочисленные исследования демонстрируют, что депрессия не имеет ничего общего с ленью или слабостью характера. Это состояние, обусловленное нарушением химических процессов в мозге и изменениями в его функционировании.

Миф 4. Зависимость (алкогольная, наркотическая) – это выбор человека, его образ жизни, свидетельствующий об отсутствии силы воли.

"Зависимость или аддикция – это сложный феномен, охватывающий много факторов, среди которых генетические предпосылки, особенности среды или социального окружения, в котором растет и живет человек, навыки справляться со стрессами, а также наличие других психических расстройств, например, депрессии. Преодоление зависимости требует комплексных вмешательств и многопрофильной помощи", - отметила Супрун.

Миф 5. Все люди, у которых психические расстройства, являются агрессивными и опасными. Как пояснила и.о. министра здравоохранения, очень мало людей, у которых психические расстройства, совершают насильственные правонарушения по сравнению с лицами, у которых нет психических расстройств.

Миф 6. Людям с психическими расстройствами никогда не станет лучше, их невозможно вылечить. По словам Супрун, в наше время лечение психических расстройств намного лучше по сравнению с предыдущими десятилетиями. Исследователи и специалисты постоянно разрабатывают новые методы и возможности лечения. Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине 75% людей с психическими расстройствами не имеют доступа к медицинской помощи.

Ульяна Супрун в последнее время активно пытается отучить украинцев от советского подхода здравоохранению. В частности, с этой целью она рассказывает людям доступным языком о различных заболеваниях и способах борьбы с ними.