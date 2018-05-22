В Киеве на нескольких пляжах найдена кишечная палочка

В Киеве в пяти зонах отдыха обнаружили повышенное содержание ЛКП - лактозоположительной кишечной палочки.
Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.
Он уточнил, что пробы были взяты 7 и 10 мая на 13 пляжах, которые планируется открыть к купальному сезону.
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"Из них в пяти образцах лактозоположительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы. Это вода возле зон рекреации "Тельбин", "Вербное", "Радуга", "Пуща-Водица" и "Черторой", - сообщил Чумак.
Кроме того, на пляжах "Галерный" и "Веселка" в воде обнаружили загрязняющие вещества БПК-5 (биохимическое потребление кислорода).
Шесть оставшихся пляжей признаны соответствующими санитарным нормам. Поверку прошли "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Молодежный", "Детский" и "Венеция".
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