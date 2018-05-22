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Главная » Общество » В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах

В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах

В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Школы должны отработать механизм эвакуации

22.05.18 2549
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Министр образования и науки Лилия Гриневич прокомментировала происшествие в школе Николаева, где дети отравились неизвестным веществом.

Об этом она рассказала в эфире канала "1+1".

"Учебный процесс будет продолжаться. Но для нас вообще очень тревожная эта тенденция - распыление какого-то вещества, которое так влияет на здоровье ребенка. Это означает, что есть определенная проблема безопасности или какой-то неосторожности. Понятно, что и полиция будет исследовать этот случай, что это за вещество. Потому что это не первый случай", - сказала министр образования.

По словам Гриневич, директора школ и главы департаментов образования предупреждены о необходимости отработать механизмы эвакуации детей.

"Так же 8 мая во время линейки произошла подобная ситуация. Мы говорим с руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования, они должны очень четко отработать механизм эвакуации для того, чтобы сохранить здоровье всех детей, потому что непредвиденные обстоятельства бывают", - сказала Гриневич.

Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей. 

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. Двое школьников попали в реанимацию. 

 

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