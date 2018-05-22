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Главная » Общество » Корь движется с запада на восток: 8 человек заболели в Краматорске
Корь в Украине

Корь движется с запада на восток: 8 человек заболели в Краматорске

Корь движется с запада на восток: 8 человек заболели в Краматорске
Фото: e-medicina.md

Трое заболевших - медики

22.05.18 284
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В Краматорске Донецкой области с подозрением на корь в больницу попали семь взрослых и один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как сообщила начальник городского отдела здравоохранения Валерия Мельник, 10-летнюю девочку госпитализировали на прошлой неделе, 22 мая ее начали готовить к выписке. 21 мая за помощью к врачам обратились семь человек в возрасте от 35 до 50 лет. Им установили предварительный диагноз - корь. Трое из заболевших - медицинские работники.

Напомним, в селе Черная Тиса Раховского района Закарпатской области зарегистрирована вспышка кори. По состоянию на 17 мая заболели 56 учеников местной школы. 

Первый случай кори в населенном пункте зарегистрирован в апреле 2018 года. С того времени в селе заболели 66 детей.

С начала 2018 года Закарпатская область находится на втором месте по заболеваемости корью. В регионе заболели 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области, а также в Киеве. Доля взрослых, заболевших корью, также растет.

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