Экс-футболист донецкого клуба погиб в боях около Горловки

Экс-игрок ФК "Харьков" и "Металлург-2" (Донецк) Андрей Маслов погиб 21 мая в бою с боевиками возле поселка Южное недалеко от Горловки, сообщает волонтер Юлия Толмачева в своем Facebook.



"В ООС в бою на окраине освобожденного поселка Южное в Донецкой области смертельное ранение получил Андрей Маслов, позывной "Футболист". Такой позывной он получил из-за футбольной карьеры, которая была у бойца в прошлом", - говорится в сообщении волонтера.

Андрей Маслов выступал за "Металлург-2" (Донецк), "Харьков-2", "Горняк-Спорт", "Олком", на профессиональном уровне провел 74 матча и забил 2 гола.

Ранее Фокус писал, что 16 мая на Донбассе от пули снайпера, попавшей в сердце, погиб 41-летний Сергей Гундер (позывной "Татарин").