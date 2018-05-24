В Украине абитуриенты сдают ВНО по украинскому языку и литературе

В Украине в четверг, 24 мая, пройдет внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало экзамена - в 11:00.
На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут.
Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 104.
Тест ВНО по украинскому языку состоит из трех частей:
Часть 1 - содержит 33 задания различных форм;
Часть 2 - "Украинская литература" содержит 24 задания разных форм;
Часть 3 - "Собственное высказывание" содержит одно задание открытой формы. Ответ на это задание записывается в бланке ответов Б.
Справка
Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2018 году началось 22 мая.
До 30 апреля 2018 года все участники ВНО должны были получить приглашения-пропуска с указанием адреса пунктов проведения экзаменов по выбранным предметам.
Расписание основной сессии:
22 мая - математика;
24 мая - украинский язык и литература;
29 мая - испанский язык; немецкий язык; французский язык;
1 июня - английский язык;
4 июня - биология;
6 июня - история Украины;
8 июня - география
11 июня - физика;
13 июня - химия.
Результаты всех экзаменов будут известны с 15 по 21 июня.
Подавать документы в вузы можно будет со 12 июля до 26 июля.
Творческие конкурсы в вузах будут проводить с 14 по 26 июля.
Рейтинговые списки рекомендованных к зачислению появятся 1 августа. 7 августа появятся списки поступивших на бюджет. на контрактную форму - до 30 сентября.