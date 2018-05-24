Россияне больше всего наслаждаются телевизором - опрос

В России в апреле 2018 года Левада-Центр повторил вопрос о занятиях, которые могут доставлять удовольствие. Лидируют просмотр телевизора и деньги.

Об этом говорится в результатах соцопроса, опубликованных на сайте центра.

Так, больше всего наслаждаются просмотром телевизора 34% опрошенных, еще 26% больше всего рады, когда получают хорошие деньги, а 24% – когда проводят время с детьми.

Как отмечают социологи, удовольствия россиян старше 50 лет сосредоточены вокруг телепросмотра и работы в саду или огороде. Чаще остальных возрастных групп они отмечают радость от чтения книги или журнала, а также от прогулок по лесу. При этом чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, наоборот, больше – от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки.

Интересно, что в марте 2010 года просмотр телевизора своим любимым занятием называли 28% россиян, то есть за восемь лет этот показатель вырос на 6%. А вот удовольствие от того, что можно ничего не делать, неизменно – его своей главной радостью по-прежнему называют 4% россиян.

Опрос был проведен 20-24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ.

Напомним, большинство украинцев назвали своим любимым праздником Пасху. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.