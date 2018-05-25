Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » ВНО-2018: появились ответы на тест по украинскому языку и литературе

ВНО-2018: появились ответы на тест по украинскому языку и литературе

ВНО-2018: появились ответы на тест по украинскому языку и литературе
Фото: Событие. Днепродзержинск

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня

25.05.18 221
000

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответ на вопросы внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Абитуриенты, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по украинскому языку и литературе, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериям оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

С ответами можно ознакомиться здесь

Напомним,тестирование по украинскому языку и литературе прошло 24 мая, в нем приняли участие 323 407 человек. Не смогли зайти в аудитории 38 участников - из-за опоздания и 129 - из-за отсутствия обязательных документов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украине абитуриенты сдают ВНО по украинскому языку и литературеНовые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалистыОбразование на колесах. Как киевские школы робототехники собираются завоёвывать регионы
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 27832
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8606
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8856
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8194
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14124
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5339
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9973
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11706
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8783
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4046
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14527 / 20332
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14212 / 15051
  3. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 7278 / 14118
  4. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 3299 / 3544
  5. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 3271 / 3796
  6. Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 1956 / 2029
  7. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 1672 / 1817
  8. В Украине запустили тоннель в Европу 1176 / 1397
  9. Абрамович летит в Израиль за новым гражданством, - СМИ 1072 / 1239
  10. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 872 / 80639
  1. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 18 / 3544
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14 / 15051
  3. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14 / 20332
  4. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 11 / 14118
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 27832
  6. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 6 / 1817
  7. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 5 / 3796
  8. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 5 / 8606
  9. В Украине запустили тоннель в Европу 4 / 1397
  10. СНБО запретил деятельность РИА Новости-Украина 3 / 521
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.