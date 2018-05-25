ВНО-2018: появились ответы на тест по украинскому языку и литературе

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответ на вопросы внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Абитуриенты, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по украинскому языку и литературе, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериям оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

С ответами можно ознакомиться здесь.

Напомним,тестирование по украинскому языку и литературе прошло 24 мая, в нем приняли участие 323 407 человек. Не смогли зайти в аудитории 38 участников - из-за опоздания и 129 - из-за отсутствия обязательных документов.