Порошенко заставил Кабмин заниматься семейными ценностями

Заниматься вопросом принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи будет Кабмин.

Об этом сообщает пресс-служба АПУ.

"Я обратился к Премьер-министру Украины с предложением поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти совместно с учеными, специалистами, представителями общественности провести системный анализ реализации государственной семейной политики в Украине и внести в установленном законодательством порядке соответствующие обобщенные материалы и предложения по решению имеющихся проблем в этой сфере ", - цитирует Петра Порошенко пресс-служба АПУ.

Поручение является реакцией президента на петицию, подписанную 25 тыс. человек. Автор петиции просил президента в частности "разработать и внести в Верховную Раду как неотложный законопроект о запрете пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе, в форме так называемых "маршей равенства "," прайдов "," гей-парадов "," фестивалей квир-культуры ", тематических материалов в средствах массовой информации".

Напомним, участие в Киев-прайд-2017 приняли около 3 тысяч человек, в разы больше, чем в 2016-м. На этот раз противники марша из числа националистов уже не говорили, что его проведение спровоцирует в столице "кровавую кашу", но и не бездействовали.