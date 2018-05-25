Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Порошенко заставил Кабмин заниматься семейными ценностями

Порошенко заставил Кабмин заниматься семейными ценностями

Порошенко заставил Кабмин заниматься семейными ценностями
Фото: Укринформ

Президент отреагировал на петицию о запрете пропаганды гомосексуализма

25.05.18 146
000

Заниматься вопросом принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи будет Кабмин.

Об этом сообщает пресс-служба АПУ.

"Я обратился к Премьер-министру Украины с предложением поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти совместно с учеными, специалистами, представителями общественности провести системный анализ реализации государственной семейной политики в Украине и внести в установленном законодательством порядке соответствующие обобщенные материалы и предложения по решению имеющихся проблем в этой сфере ", - цитирует Петра Порошенко пресс-служба АПУ.

Поручение является реакцией президента на петицию, подписанную 25 тыс. человек. Автор петиции просил президента в частности "разработать и внести в Верховную Раду как неотложный законопроект о запрете пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе, в форме так называемых "маршей равенства "," прайдов "," гей-парадов "," фестивалей квир-культуры ", тематических материалов в средствах массовой информации".

Напомним, участие в Киев-прайд-2017 приняли около 3 тысяч человек, в разы больше, чем в 2016-м. На этот раз противники марша из числа националистов уже не говорили, что его проведение спровоцирует в столице "кровавую кашу", но и не бездействовали. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине запустили тоннель в ЕвропуУ Порошенко прокомментировали материал ВВС об оплате за его первую встречу с ТрампомЗа первую встречу с Трампом Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов, - СМИ
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28086
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8670
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8904
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8245
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14241
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5373
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10087
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11825
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8890
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4142
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14591 / 20379
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14362 / 15198
  3. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 8250 / 14740
  4. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 3478 / 3674
  5. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 3292 / 3809
  6. Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2062 / 2097
  7. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 1890 / 1913
  8. В Украине запустили тоннель в Европу 1262 / 1428
  9. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 1138 / 2098
  10. Абрамович летит в Израиль за новым гражданством, - СМИ 1082 / 1243
  1. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 20 / 3674
  2. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14 / 20379
  3. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14 / 15198
  4. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 12 / 1433
  5. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 11 / 14740
  6. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8 / 28086
  7. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 8 / 1437
  8. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 6 / 1913
  9. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 5 / 3809
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 5 / 8670
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.