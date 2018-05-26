Во время задержания она пыталась сопротивляться правоохранителям

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 26 мая.



Установлено, что чиновница требовала от бойца АТО 18 тысяч грн. За эту сумму она обещала беспрепятственно оформить единовременную матпомощь на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тысяч грн.

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Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения взятки. Во время задержания она пыталась сопротивляться правоохранителям.

Фото: Пресс-центр СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро разоблачило злоупотребления и растраты на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса