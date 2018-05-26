Комитет избирателей показал, куда и сколько денег тратят украинские партии

Парламентские политические партии c начала года по март включительно совокупно потратили 85,2 млн грн. 99% из этой суммы, или 84,4 млн грн, - это средства государственного бюджета.



Такие цифры обнародовал Комитет избирателей Украины.

Так, «Блок Петра Порошенко» потратил за три месяца с начала года 28,7 млн грн (из них 99% - деньги бюджета), «Народный Фронт» - 20,2 млн грн (99%), «Самопомич» - 20 млн грн (99%), «Оппозиционный блок» — 6,3 млн грн (99%), Радикальная партия — 5,5 млн грн (95%), ВО «Батькивщина» - 4,2 млн грн (92%).

Партии покупали за государственные средства даже такие товары первой необходимости, как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисную бумагу и картриджи.

НФ и «Батькивщина» больше всего государственных средств потратили на аренду помещений (7,5 млн грн и 2,1 млн грн соответственно), БПП и «Оппозиционный блок» - на местные организации (17,3 млн грн и 3,5 млн грн), РПЛ - на зарплаты (2,2 млн грн), "Самопомич" - на материальные расходы и оплату услуг (7,5 млн грн).

Часть средств (6,3 млн грн) партии направили на оплату рекламы в СМИ. Больше всего средств на пропаганду потратила «Самопомич» - 2,9 млн грн на издательскую деятельность.

В КИУ отмечают, что для уменьшения зависимости от госфинансирования партии должны привлекать средства от членских взносов и деньги от физических и юридических лиц, однако пока этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть партийные расходы.