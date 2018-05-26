Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Комитет избирателей показал, куда и сколько денег тратят украинские партии

Комитет избирателей показал, куда и сколько денег тратят украинские партии

Комитет избирателей показал, куда и сколько денег тратят украинские партии
Выборы в Украине / Фото: УНИАН

99% партийных средств – из госбюджета

26.05.18 622
1300

Парламентские политические партии c начала года по март включительно совокупно потратили 85,2 млн грн. 99% из этой суммы, или 84,4 млн грн, - это средства государственного бюджета.

Такие цифры обнародовал Комитет избирателей Украины.  

Так, «Блок Петра Порошенко» потратил за три месяца с начала года 28,7 млн грн (из них 99% - деньги бюджета), «Народный Фронт» - 20,2 млн грн (99%), «Самопомич» - 20 млн грн (99%), «Оппозиционный блок» — 6,3 млн грн (99%), Радикальная партия — 5,5 млн грн (95%), ВО «Батькивщина» - 4,2 млн грн (92%). 

Партии покупали за государственные средства даже такие товары первой необходимости, как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисную бумагу и картриджи. 

НФ и «Батькивщина» больше всего государственных средств потратили на аренду помещений (7,5 млн грн и 2,1 млн грн соответственно), БПП и «Оппозиционный блок» - на местные организации (17,3 млн грн и 3,5 млн грн), РПЛ - на зарплаты (2,2 млн грн), "Самопомич" - на материальные расходы и оплату услуг (7,5 млн грн). 

Часть средств (6,3 млн грн) партии направили на оплату рекламы в СМИ. Больше всего средств на пропаганду потратила «Самопомич» - 2,9 млн грн на издательскую деятельность. 

В КИУ отмечают, что для уменьшения зависимости от госфинансирования партии должны привлекать средства от членских взносов и деньги от физических и юридических лиц, однако пока этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть партийные расходы.

13
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного судаУ Порошенко прокомментировали материал ВВС об оплате за его первую встречу с ТрампомПродолжает бить рекорды: стоимость барреля нефти составила почти 80 долларов
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28586
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8799
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 1635
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8313
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14453
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 16019
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10385
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12004
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9112
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4258
  1. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 3917 / 16019
  2. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 3503 / 3693
  3. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 3030 / 3586
  4. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 2660 / 3028
  5. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 2304 / 2567
  6. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 2232 / 2274
  7. Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба 2116 / 2708
  8. Праздничные дивиденды. Что проведение финала Лиги чемпионов даст Украине и Киеву 1544 / 1656
  9. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 1444 / 1657
  10. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 1389 / 2435
  1. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 36 / 3028
  2. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 24 / 3693
  3. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 22 / 3586
  4. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 14 / 2274
  5. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 14 / 2567
  6. В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку 7 / 382
  7. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 7 / 1657
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 28586
  9. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 5 / 2435
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.