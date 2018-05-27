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Главная » Общество » Фото, видео Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Фото, видео Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали

<span class="label red">Фото, видео</span> Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали
Фото: соцсети

Соцсети показали, во что превратили футбольные фанаты исторические места украинской столицы

27.05.18 480
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Киевляне в соцсетях показали последствия футбольного праздника в фан-зонах столицы, в частности в парке им. Т.Шевченко. 

Как отмечает пользователь Ирина Ковальчук по состоянию на 20:00 субботы, 26 мая, "болельщики Ливерпуля превратили фан-зону в парке в крысиную помойку". 

"Мусор - это одна часть "гулянки", но зачем бить бутылки об плитку тротуарную, где пройти было проблематично, особенно людям с собаками, и зачем превращать фонтан в смердючник пивной, это вопрос открытый. Киевляне в шоке", - пишет пользователь.  

Киевляне активно размещают в сетях фото-видео последствий футбольного праздника. 

Посмотрим на это 

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 Фото: группа "Березняки (Киев)" в Facebook

Напомним, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Трансляция матча велась в том числе в нескольких фан-зонах, размещенных в исторической части Киева.

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