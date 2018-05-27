Сегодня христиане восточного обряда празднуют Троицу

В Украине церковная традиция празднования этого праздника довольно прочно переплелась с дохристианскими верованиями

Христиане восточного обряда празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица, или как говорят в народе - Зеленые праздники - после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников. Празднуется всегда в воскресенье седьмой недели после Пасхи.

Пятидесятницу начали широко отмечать с IV века, после принятия церковью догмата о Троице - признании существования единого Бога с одновременным признанием трех его проявлений (ликов, ипостасей).

В этот день в православных храмах проводится одна из самых торжественных и самых величественных служб в году: пол храма устилают свежескошенной травой, иконы украшают ветвями деревьев, пишет Укринформ.

Накануне Пятидесятницы, в субботу, христиане поминают ушедших родственников - эта суббота имеет название Троицкой родительской субботы. В понедельник празднуют День Святого Духа. Так как богослужению Церкви присуща своя цветовая гамма, которая помогает передать смысл церковных событий, то цвет Троицы - зеленый. Он символизирует вечную жизнь и является цветом третьей ипостаси Троицы - Святого Духа, который дает жизнь по воле Бога Отца с участием Бога Сына. Зеленью украшаются храмы, зеленого цвета наряд священников.

Неделя после Троицы называется седмицей первой после Пятидесятницы и во время ее не постятся. Заканчивается он воскресеньем всех святых и заговеньем на Петров пост, который в этом году продлится с 12 июня по 12 июля.

В Украине церковная традиция празднования этого праздника довольно прочно переплелась с дохристианскими верованиями. Для украинцев Троица издавна была самым поэтическим праздником, тесно связанным с природой, миром живых и мертвых. Троица чрезвычайно богата всевозможными обрядодействами, которые в каждом регионе свои. Можно вспомнить и "плетение венков", и "русалии" ("русальная неделя"), и обряд "вождения Тополи" на Полтавщине, "вождения Ивы" на Черниговщине или "Куста" на Полесье, и обряд поминовения покойников "деды" и т.п..

Троица - это окончательное прощание с весной и встреча лета.

Напомним, в Украине церковь отделена от государства.