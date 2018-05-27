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Главная » Общество » Инфографика Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов

Инфографика Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов

<span class="label red">Инфографика</span> Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Глава Минздрава призывает не терять голову из-за гаджетов

27.05.18 1112
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Неправильное использование смартфонов приводит к болезням шеи и спины, онемению пальцев и боли в глазах. 

Так утверждает глава Минздрава Ульяна Супрун. Об этом она написала в Facebook.

По ее утверждению, в последние годы увеличивается количество проблем, связанных с использованием гаджетов. 

"Когда мы смотрим на экран смартфона или увлеченно набираем текст, то даже не замечаем, насколько неестественно низко мы опускаем голову. Эта поза уже получила свое название среди ученых как text neck, что обозначает слишком близкое положение шеи к грудной клетке. Это происходит, когда мы набираем текст, держа телефон в руках, или долго читаем что-то с экрана", - написала Супрун.   

По словам главы министерства, существует прямая связь между наклоном головы и давлением на позвоночник и мышцы плечевого пояса. 

"Наша голова в нейтральном положении весит около 4-5 кг. Под наклоном в 15 градусов ее вес создает напряжение для шеи в 12 кг, 60 градусов – 27 кг. Представьте, какую нагрузку постоянно получают ваши спина и шея, если вы надолго задерживаетесь в статическом положении в руках с телефоном", - говорит она. 

В зоне риска также находятся руки и глаза пользователей смартфонов. В частности, от неестественного напряжения могут возникать проблемы с пальцами и запястьем, а длительное чтение с экрана гаджета с близкого расстояния провоцирует сухость глаз и боль вследствие менее регулярного моргания веками. 

"Если вы активный пользователь смартфона, обратите внимание на эти советы. Держите телефон на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи и поддерживать оптимальное положение в спине. Старайтесь менять пальцы, которыми печатаете текст или листаете ленту новостей. Не разговаривайте по телефону, держа его между ухом и плечом. Ограничьте пользование телефоном 20-минутными сеансами, между которыми делайте короткие перерывы, чтобы отвлечься и сделать небольшую зарядку. Делайте упражнения для глаз, чтобы избежать перенапряжения и пересыхания сетчатки", - советует руководитель Минздрава.  

Напомним, американка Ульяна Супрун, возглавляющая украинский минздрав, продолжает активно "развенчивать медицинские мифы" времен СССР.

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