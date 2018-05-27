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Главная » Общество » Фото, видео Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром

Фото, видео Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром

<span class="label red">Фото, видео</span> Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром
Погром на Дарынке в Киеве

Националисты решили отомстить торговцу-иностранцу за избитого пенсионера

27.05.18 1883
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В Киеве в воскресенье, 27 мая, представители неонацистской организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера из-за замечания. 

Как сообщает "Громадське", началось противостояние с правоохранителями. 

Радикалы успели погромить рыночные киоски, сломать ролеты. 

Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ. 

В ответ полетели камни.

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Позже представители "С14" на своем Telegram-канале прокомментировали случившееся -  они отрицают, что начали потасовку. 

"Активисты С14 НЕ громили рынок. Мы вместе с ветеранскими организациями трех районов подъехали чуть позже, на 11:15. Уже когда события были в разгаре… На месте присутствуют более сотни активистов из многих организаций и просто ветераны АТО", - написано в сообщении. 

Напомним, в субботу, 26 мая, в Киеве на одном из рынков продавец-иностранец вместе со своей "охраной" избили пенсионера.

Позже вывеску киоска, продавец которого попал в скандал, демонтировали, а на месте инцидента около 10 полицейских проводили следственные действия.

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