В Киеве в воскресенье, 27 мая, представители неонацистской организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера из-за замечания.

Как сообщает "Громадське", началось противостояние с правоохранителями.

Радикалы успели погромить рыночные киоски, сломать ролеты.

Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.

В ответ полетели камни.











Позже представители "С14" на своем Telegram-канале прокомментировали случившееся - они отрицают, что начали потасовку.

"Активисты С14 НЕ громили рынок. Мы вместе с ветеранскими организациями трех районов подъехали чуть позже, на 11:15. Уже когда события были в разгаре… На месте присутствуют более сотни активистов из многих организаций и просто ветераны АТО", - написано в сообщении.

Напомним, в субботу, 26 мая, в Киеве на одном из рынков продавец-иностранец вместе со своей "охраной" избили пенсионера.

Позже вывеску киоска, продавец которого попал в скандал, демонтировали, а на месте инцидента около 10 полицейских проводили следственные действия.