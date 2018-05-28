Сенцов согласился на поддерживающую терапию

Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку в исправительной колонии №8 города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа России (ЯНАО), согласился на поддерживающую терапию.

Об этом говорится в сообщении на сайте УФСИН.

В сообщении говорится, что Сенцов "находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

"С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании", — добавляет служба.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее Фокус сообщал, что Сенцова в тюрьме отговаривают от голодовки сосисками и курицей с рисом