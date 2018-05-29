Ульяна Супрун рассказала, как правильно пользоваться кондиционером

В использовании кондиционера существуют положительные и отрицательные моменты: личный комфорт, снижение рисков получения теплового удара, но в то же время может возникнуть раздражение слизистой оболочки, кашель, головная боль, трудности с дыханием.



Об этом написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



Положительные эффекты от использования кондиционера очевидны - начиная от личного комфорта и заканчивая снижением рисков получения теплового удара.

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Что касается негативных моментов, то это - кашель, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость.



Впрочем, Супрун отмечает, что исследователи так и не нашли убедительных доказательств связи между кондиционером и симптомами.



Эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений. Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, то могут появиться различные симптомы. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить на улицу. Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходим для организма.



Сам по себе кондиционер не является чем-то опасным. Однако очень важно пользоваться им правильно.



Обратите внимание на эти советы:



- Кондиционер, как и автомобиль, требует регулярного ухода.



Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций. Поэтому вовремя делайте техобслуживание кондиционера и обязательно следите за чистотой фильтров.



- Избегайте резкого перепада температур.



Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущение, будто вы попали на Северный полюс зимой. Вам должно быть нормально, комфортно и не жарко. Также избегайте сидения под сильной струей воздуха. Когда оно дует в одну точку, например, в область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов.



- Следите за влажностью воздуха в помещении.



Кондиционеры осушают воздух в помещение, это связано с основными принципами работы этого прибора. Охлажденный воздух становится сухим, что может быть вредно для слизистых оболочек и дыхательных путей. Поэтому выключайте его время от времени и регулярно делайте влажную уборку.



Не забывайте, что свежий воздух необходим, поэтому проветривайте помещение, когда выключаете кондиционер. В период жары пейте достаточно воды, носите легкую одежду и не оставайтесь долго на солнце.

Напомним, Ульяна Супрун, возглавляющая украинский минздрав, продолжает активно "развенчивать медицинские мифы" времен СССР.