На фотографии мужчина снят так, что создается впечатление, будто он облачен в женскую одежду. А девушка - наоборот

В Сети набирает популярность фотоснимок обнимающихся мужчины и женщины, которые сняты так, будто им пересадили головы.



Снимок был опубликован на Twitter-странице пользователя с ником @Boom_likean808.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.

На фотографии мужчина снят так, что создается впечатление, будто он облачен в женскую одежду. А девушка - наоборот.



"Сначала я подумал, что он носит каблуки", - отметил в комментарии пользователь, опубликовавший фото.

Снимок за несколько дней собрал почти 100 тысяч лайков и тысячи комментариев.