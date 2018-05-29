Сгорела не только застрахованная машина, но и две машины припаркованные рядом

Ночью в Киеве неизвестный сжег автомобиль помощника народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука Станислава Коломийца. Об этом сообщил Мосийчук в Facebook.



По словам очевидцев, к стоянке в Дарницком районе столицы, где был припаркован автомобиль, подъехал мотороллер. Водитель облил бензином машину, поджег ее, затем скрылся.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

"Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление. Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника", - возмущается нардеп.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

В итоге, сгорела не только застрахованная машина его помощника, но и две машины припаркованные рядом.



В полиции пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Отметим, с 19 на 20 января неизвестные подожгли частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции, после чего забросили бутылки с горючей смесью на территорию диппредстваительства.