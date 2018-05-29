В Киеве "заминировали" рынок

Сегодня утром столичная полиция получила сообщение о заложенной взрывчатке на рынке по ул. Попудренко в Деснянском района Киева.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления, специалисты взрывотехнической службы, а также кинологи со служебными собаками и спасатели.

"Проводится тщательная проверка объекта и прилегающей к нему территории. С места происшествия эвакуировали около 1 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Правоохранители направляют усилия на установление и задержание человека, сообщившего о взрывчатке.

Напомним, в конце апреля в одном из дворов Днепровского района Киева произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.