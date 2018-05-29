Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в ХХI веке

27 июля в 2018 году украинцы смогут наблюдать за восходом Луны во время затмения, когда полная Луна пройдет через тень Земли.

Об этом сообщает Астрономический календарь.

Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в ХХI веке. Общая продолжительность его составит около 103 минут.

"Максимальная теневая фаза затмения составит 1,61 при прохождении Луны практически через центр земной тени. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 43 минуты, что является максимальным значением в текущем столетии. Общая продолжительность теневого затмения составит почти четыре часа", - говорится в сообщении.

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Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде.

В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, при заходе.

В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

Инфографика: NASA

Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22 часов по Киеву 27 июля.

Напомним, 25 февраля стало известно, что на Луне нашли достаточно воды для колонизации. Американские исследователи выяснили, что вода не ограничивается полярными регионами Луны, а распространена по всей поверхности равномерно.

Если вода легкодоступна, то ее можно брать как питьевую, а также выделять из нее кислород.