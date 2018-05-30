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Главная » Общество » В Киеве умерла женщина от ботулизма

В Киеве умерла женщина от ботулизма

В Киеве умерла женщина от ботулизма
Фото: facebook.com/uckmz

Она употребляла в пищу плотву, выловленную в Десне

30.05.18 414
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В Киеве после заболевания ботулизмом скончалась женщина.

Об этом сообщает пресс-центр столичного управления Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что женщина, вероятно, 26 мая употребляла плотву, выловленную в Десне. Рыбу вялили в домашних условиях в апреле текущего года. За медпомощью пострадавшая обратилась 27 мая, тогда же ее госпитализировали в Александровскую больницу с диагнозом "ботулизм клинический". В тот же день ей ввели сыворотку против ботулизма, однако женщина не выжила.

"Остатки рыбной продукции утилизированы родственником заболевшей", - заверили в Госпродпотребслужбе.

Отметим, указанный случай заболевания ботулизмом в Киеве - не первый. Аналогичные фиксировались практически по всей Украине.

Ранее Фокус писал, что сыворотка от ботулизма поступит в Украину только в августе-сентябре. В Украине на данный момент такой сыворотки нет. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

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