Амбассадор доброты. Маша Ефросинина будет помогать женщинам, пострадавшим от семейного насилия

Телеведущая Маша Ефросинина стала Почётным послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине. Несмотря на то, что фонд, который занимается вопросами гендерного равенства и защиты женщин от домашнего насилия, работает в нашей стране более 20 лет, Украина впервые получила своего официального представителя

Фокус узнал, что говорит статистика о положении женщин в Украине и чем в первую очередь займётся Маша в новом статусе.

Особое внимание — женщинам и подросткам

Сегодня представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Каспар Пик и Маша Ефросинина официально подписали меморандум о предоставлении Маше статуса Почётного посла фонда. "Коллегами" украинской телеведущей в новом статусе стали кронпринцесса Дании Мари Датская, принцесса Басма Бинт Талал, королева-мать Бутана Сонгай Чоден, актриса Эшли Джадд.

Каспар Пик познакомился с Марией около полугода назад на одной из тематических панельных дискуссий и почти сразу счёл её кандидатуру достойной статуса Почётного посла. За это время все бюрократические процедуры были улажены.

"У нас впереди много работы, ведь темы не простые и для Украины очень актуальные. Мы очень рады нашему сотрудничеству с Марией. Верим, что темы гендерного равенства, домашнего насилия и обеспечения потенциала молодых людей станут более обсуждаемыми и таким образом видимыми для общества", — заявил Пик на официальной церемонии.

С проблемами украинских женщин Маша Ефросинина знакома не понаслышке. Уже не первый год она ездит по стране с семинарами, на которых рассказывает свою историю жизни, даёт советы и поддерживает девушек, которые попали в непростые психологические ситуации. В соцсетях Марии пишут тысячи украинок, которые, несмотря на показательную беззаботность фотографий, нуждаются в помощи.

"То, что я видела в женщинах, для меня это разрыв шаблонов и представлений про моего зрителя и моей подписчицы. Мы живём в эпоху нарисованных жизней. В Инстаграме, в Фейсбуке мы показываем всё прекрасным и красивым. Но мне в личных сообщениях пишут: "Помогите, меня обижает мой муж", "Меня бросили беременную", "Меня не принимают на работу, потому, что я женщина, и берут мужчину". Захожу в их Инстаграм — у них всё хорошо и радужно, потому что человеку так легче показывать свою жизнь. Мне за эти два года довелось увидеть другую сторону. Каждая вторая женщина спрашивает, как изменить свою жизнь, как двигаться дальше, как быть счастливой, как найти себя", — рассказывает Маша о своих многочисленных встречах с жительницами разных городов Украины.

Бывают случаи, когда женщины признаются на семинарах Ефросининой, что не хотят жить и единственное, что могут пожелать себе, — это смерти. За рамками подобных встреч ситуация ещё хуже. Растёт количество женщин, пострадавших от семейного насилия, совсем юные мамы всё чаще оставляют своих детей в роддомах или подбрасывают их кому-то — счёт идёт на сотни тысяч. Маша рассчитывает, что новый статус даст ей возможность помогать тем украинкам, которые остались один на один со своим горем. Она планирует посещать шелтеры — убежища для пострадавших женщин.

"Есть огромная проблема насилия в семьях. Женщин сильно бьют, до травм, и они сбегают из своих домов в поисках убежища. В шелтерах пострадавшим предоставляют первую помощь — медицинскую, юридическую, психологическую. Я планирую поехать в шелтеры и встретиться с этими женщинами. Единственное, что я понимаю точно, эти женщины нуждаются во внимании, хотят, чтобы с ними хотя бы поговорили", — делится планами Маша Ефросинина.

Одна из существенных проблем — очень высокий процент женщин, которые возвращаются из шелтеров обратно в семью, к мужьям-тиранам. Часто от того, что не знают, как жить дальше, как зарабатывать деньги. Иногда причиной возврата становится страх, что брошенный партнёр найдёт беглянку и отомстит.

"Моя основная функция — давать им силу и веру в то, что они смогут выбраться из этого", — убеждена Мария.

Помимо этого, она намерена актуализировать проблемы подростков, которые чересчур много времени проводят онлайн, забывая про реальную жизнь.

"Я надеюсь, что у меня получится изменить ситуацию с подростками, которые сейчас закрыты в своих виртуальных мирах, которые не умеют выражать свои чувства, радоваться, любить, прощать. Будем готовить очень большие акции, привлекающие внимание к тому, что есть жизнь за экраном телефонов и компьютеров", — рассказала Маша.

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Печальная статистика

Цифры, которые описывают нынешнее положение женщин в Украине, действительно пугающие. По подсчётам Фонда народонаселения ООН, ежегодно больше миллиона женщин страдают от физического и сексуального насилия, а от домашнего насилия гибнет около 600 женщин.

Исследования, проведённые несколько лет назад, показывают, что с физическим или сексуальным насилием сталкивалась практически каждая четвёртая украинка. Если речь идёт о психологическом, то цифры будут в разы больше. Около 8% пострадавших женщин получили тяжёлые травмы.

Характерным для украинского общества остаётся и замалчивание проблемы: менее трети женщин обращались за помощью.

Сегодня в Украине работает горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. За прошлый год на неё поступило 29 тыс. звонков и преимущественное большинство (более 96%) касалось именно домашнего насилия. Половина звонивших консультировались относительно психологического насилия, треть — физического, 11% — экономического, 1,9% — сексуального.

Чаше всего звонят из Киева. Области-лидеры по обращениям — Харьковская и Днепропетровская. Меньше всего звонков на материковой части Украины поступает из Ровненской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Здоровье и жизнь человека не исчисляются никакими суммами, но исследователи подсчитали и колоссальные убытки, которые несёт экономика Украины из-за насилия над женщинами. Ежегодно эта сумма составляет более $200 млн.