Петренко: с начала года в Украине с должников взыскано 1,5 млрд гривен алиментов

В Украине с начала года с должников взыскали 1,5 млрд гривен алиментов. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина. В то же время, с начала реализации правительственной инициативы в феврале в пользу детей взыскали 1,14 млрд гривен алиментов. Это на 34,4% больше уровня сборов за соответствующий период 2017 (853 млн гривен).

Кроме того, исполнители Минюста ограничили 120 тыс. должников в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием. К общественным работам привлекли почти 17 тыс. должников, еще более 10 тыс. объявили в розыск. В публичный реестр неплательщиков алиментов внесли почти 200 тыс. должников.

В Министерстве юстиции Украины разработали специальную технологическую карту, где написано, как будут взыскивать алименты с должников. "Карта четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников", – отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.