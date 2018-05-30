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Главная » Общество » Петренко: с начала года в Украине с должников взыскано 1,5 млрд гривен алиментов

Петренко: с начала года в Украине с должников взыскано 1,5 млрд гривен алиментов

 Неплательщиков ограничивают в правах

 

30.05.18 60
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В Украине с начала года с должников взыскали 1,5 млрд гривен алиментов. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина. В то же время, с начала реализации правительственной инициативы в феврале в пользу детей взыскали 1,14 млрд гривен алиментов. Это на 34,4% больше уровня сборов за соответствующий период 2017 (853 млн гривен).

Кроме того, исполнители Минюста ограничили 120 тыс. должников в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием. К общественным работам привлекли почти 17 тыс. должников, еще более 10 тыс. объявили в розыск. В публичный реестр неплательщиков алиментов внесли почти 200 тыс. должников.

В Министерстве юстиции Украины разработали специальную технологическую карту, где написано, как будут взыскивать алименты с должников. "Карта четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников", – отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

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