Парубий призвал Иерусалимского патриарха поддержать автокефалию УПЦ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III призвал его поддержать инициативу Вселенского патриарха Варфоломея, если будет принято решение о предоставлении томоса об автокефалии Украинской поместной православной церкви.

"Андрей Парубий призвал патриарха Феофила III, в случае положительного решения со стороны Константинопольской патриархии и предоставления Украинской поместной православной церкви томоса об автокефалии, поддержать инициативу Святейшего патриарха Варфоломея", - сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента.

Парубий, который 29-31 мая находится с официальным визитом в Святой Земле, во время встречи проинформировал о ситуации в церковно-государственных отношениях в Украине. Патриарх Феофил III отметил, что каждый православный народ имеет право на свою независимую поместную церковь.

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В апреля этого года Президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.