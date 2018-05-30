Супрун просит у Элтона Джона помощь в освобождении заложников Кремля

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила британского певца и композитора Элтона Джона помочь на международном уровне отстаивать права украинцев, которых удерживает Россия. Об этом Супрун сообщила в Facebook.

"Попросила также помочь на международном уровне отстаивать права украинцев, находящихся на оккупированных территориях, и требовать надлежащей медицинской помощи и освобождения пленников Кремля, содержащихся по политическим мотивам", - написала она.

Ульяна Супрун рассказала, что встретилась с Элтоном Джоном во время его визита в Украину и очень ценит то, что музыкант делает для Украины, в частности в борьбе со СПИДом.

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Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму в 2014 году. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний продолжает сидеть в колонии в Магадане.