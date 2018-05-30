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Главная » Общество » Выжить в детском лагере. Как помочь ребёнку адаптироваться в новом коллективе и избежать травли со стороны сверстников
Выжить в детском лагере. Как помочь ребёнку адаптироваться в новом коллективе и избежать травли со стороны сверстников
Фото: pxhere.com

Выжить в детском лагере. Как помочь ребёнку адаптироваться в новом коллективе и избежать травли со стороны сверстников

По данным ЮНИСЕФ, в Украине 67% детей в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с травлей. Фокус поговорил с психологом-консультантом Алексеем Васильевым о том, как подготовить ребёнка к поездке в детский лагерь и сделать так, чтобы он не стал жертвой травли

Тамара Балаева - 30.05.18 30
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Объяснять ребёнку что-то прямо перед поездкой в лагерь бессмысленно. Для его нормального отдыха нужно, чтобы он чувствовал поддержку семьи и понимал, что то, что происходит в детском коллективе, — немного понарошку. Самое главное – отношения в семье, с родителями и с надёжными друзьями.

Компания в лагере случайная, и вообще ребёнок едет туда не для того, чтобы выстроить с кем-то личные отношения или найти новых друзей. Он едет к солнцу и морю, оздоровиться и отдохнуть. Если ребёнок будет знать это, он не станет принимать возможные негативные события в лагере близко к сердцу.

Если первые звоночки травли уже начались, ребёнка кто-то задевает или насмехается над ним, лучше вести себя спокойно и независимо, игнорировать обидчиков. Обычно в таких случаях дети теряют интерес к происходящему: не получив ожидаемого ответа, им становится скучно.

Есть мнение о том, что всякий новобранец должен пройти через дедовщину, чтобы потом стать таким же "дедом". Именно так и сохраняются подобные традиции

Если в случае каких-либо экстраординарных обстоятельств вы готовы забрать ребёнка из лагеря, скажите ему об этом. Он должен знать, что родители – его опора и защита, и если ему станет некомфортно, они помогут.

Некоторые родители осознанно не забирают ребёнка из лагеря в случае травли. Они считают, что это испытание, которое он должен пройти, чтобы закалить характер. Я думаю, что такая позиция сродни мнению о том, что всякий новобранец должен пройти через дедовщину, чтобы потом стать таким же «дедом». Именно так и сохраняются подобные традиции.

На самом деле психологическое закаливание происходит не в тот момент, когда неокрепшая психика сталкивается с трудностями. Оно происходит, когда у человека внутри есть на что опереться. Тогда неприятности из внешнего мира будут задевать его намного меньше. Поэтому чем богаче внутренний ресурс ребёнка, тем легче ему адаптироваться в лагере.

Под внутренним ресурсом я подразумеваю формирование базовой уверенности в себе и мире. В норме такое формирование должно происходить в районе четырёхлетнего возраста. Для этого родителям нужно поощрять активное поведение ребёнка, но не подталкивать к нему, разрешать делать ошибки и показывать, что после них его ждёт не наказание, а помощь и объяснение, удержаться от гиперопеки и гиперконтроля. Это и есть то, что называется хорошим климатом в семье.

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