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Видео В Киеве открылся Книжный Арсенал

<span class="label red">Видео</span> В Киеве открылся Книжный Арсенал

Книжная ярмарка продлится до 3 июня

30.05.18 212
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В Киеве в здании Мыстецького Арсенала официально открылся VІII международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Фестиваль продлится до 3 июня. В рамках Книжного Арсенала соберутся около 200 украинских писателей и 100 гостей из 31 страны мира. Более 150 издательств представят свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы и художники - выставочные проекты, пишет Новое Время.

Тема Книжного Арсенала в этом году - "Проект будущего". Если в прошлые годы на фестивале говорили о литературе во время войны, а также о смехе во времена кризиса, то в этом году кураторская команда фестиваля предлагает заглянуть в будущее и узнать, о чем человечество мечтает дальше, каким будет будущий мировой порядок, какие шансы у демократии перед лицом гибридных вызовов, как противостоять дегуманизации во времена перемен и способны ли современные технологии создать сверхчеловека.

С полной программой Книжного Арсенала 2018 можно ознакомиться на сайте Мыстецького Арсенала.

Напомним, Книжный Арсенал - ежегодная международная книжная ярмарка в Киеве, основанная в 2011 году.

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