В Украине за сутки утонули пятеро детей

За прошедшие сутки в Украине на водоемах тонули пятеро детей, сообщает замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Только за один день, 30 мая, погибли 5 ребят. Еще и лето не началось, а уже столько трагедий", - сообщил Аброськин.

Он уточнил, что в Волынской области утонули два мальчика, еще по одной смерти зафиксировали в Винницкой, Тернопольской областях и в Киеве.

"Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет им сохранить жизнь", - добавил Аброськин.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова ранее сообщила, что на востоке Украины с начала конфликта без вести пропало 56 детей, из которых 23 ребенка найдены и еще 33 находятся в розыске.