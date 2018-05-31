В работе системы онлайн-продажи ж/д билетов возможны сбои

Укрзализныця предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службе ведомства.
Отмечается, что существенно возросла нагрузка на систему по продаже билетов из-за сезонного увеличения спроса на пассажирские перевозки и открытия продажи билетов на дополнительные летние поезда.
Как следствие возможны кратковременные ограничения работы сервиса на сайте booking.uz.gov.ua.
Сейчас, как отмечают в ведомстве, система работает в штатном режиме.
Отметим, 30 мая Укрзализниця повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.