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Видео В мире 1 июня отмечают День защиты детей

<span class="label red">Видео</span> В мире 1 июня отмечают День защиты детей
Фото: listaka.com

Впервые отмечался в 1950 году

01.06.18 76
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Ежегодно 1 июня в мире отмечается День защиты детей, который был основан в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин.

Впервые отмечался в 1950 году в 51 стране мира.

В 1959 году Организация объединенных наций (ООН) приняла Декларацию прав ребенка, в которой определены социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей. Однако эта декларация имела только декларативный и рекомендательный характер, а для защиты и обеспечения прав ребенка необходимы были конкретные законы и международные договоры.

Поэтому 20 ноября 1989 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которая стала мировой конституцией для детей. Украина ратифицировала эту Конвенцию 27 сентября 1991.

С 1998 года в Украине также отмечается Международный день защиты детей, согласно Указу Президента №568 / 98 от 30 мая 1998 года.

Основные принципы Конвенции о правах ребенка:

  1. Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая дородовый и послеродовый уход. Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание.
  2. Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режимы, образование и заботы, необходимые ввиду его особого состояния.
  3. Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей.
  4. Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества. Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права.
  5. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь.
  6. Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. Ребенок - не товар.

Как сообщает "УНИАН", каждую минуту в мире рождается около 255 детей.

"В Украине за один день появляется на свет 1276 младенцев. По показателям рождаемости Украина занимает 186 место в мире. Почти 106 тысяч детей, или 1,5% маленьких украинцев, живут и воспитываются в интернатах. Но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей", - говорится в материале.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что на востоке Украины с начала конфликта без вести пропало 56 детей, из которых 23 ребенка найдены и еще 33 находятся в розыске.

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