Треть Киева не получит горячей воды, пока Киевтеплоэнерго не оплатит долги (обновлено)

В августе к ним могут присоединиться остальные киевляне

НАК "Нафтогаз Украины" не хочет заключать договор на поставку газа новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", пока не оплатят старые долги.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Нефтегаз требует от коммунального Киевтеплоенерго взять на себя все долги Киевенерго, а это около 5 млрд гривен. При этом в структуре долгов кроме задолженности за потребленный газ также присутствуют штрафы и пеня, за которые город не имеет право платить", - пишет депутат.

"Предложение города является абсолютно справедливым и логичным – разделить два несвязанных процесса: отдельно - заключение договора и возобновление услуг киевлянам, отдельно – судебные разбирательства относительно правонаследования долга. Наша позиция заключается в том, что пеня и штрафы являются проблемой взаимоотношений частной Киевенерго и Нефтегаза", - добавил он.

По словам Белоцерковца, с таким мнением категорически не согласен Нефтегаз, который требует от города взять обязательства по всей сумме долгов не дожидаясь решения судов.

Горячую воду в столице сейчас не получают те районы, которые традиционно снабжаются теплом от переданных городу котельных. Большая часть горожан получает тепло от еще работающих ТЭЦ.

В августе муниципальной компании должны передать и их. Если до этого момента вопрос с долгами не решится, без горячей воды могут остаться все остальные.

Напомним, Киевводоканал приготовил масштабное отключение воды. Причина - плановые ремонтные работы.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве 70% теплосетей уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и требуют замены.