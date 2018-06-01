Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Треть Киева не получит горячей воды, пока Киевтеплоэнерго не оплатит долги (обновлено)

Треть Киева не получит горячей воды, пока Киевтеплоэнерго не оплатит долги (обновлено)

Треть Киева не получит горячей воды, пока Киевтеплоэнерго не оплатит долги (обновлено)
Фото из открытых источников

В августе к ним могут присоединиться остальные киевляне

01.06.18 953
000

НАК "Нафтогаз Украины" не хочет заключать договор на поставку газа новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", пока не оплатят старые долги.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Нефтегаз требует от коммунального Киевтеплоенерго взять на себя все долги Киевенерго, а это около 5 млрд гривен. При этом в структуре долгов кроме задолженности за потребленный газ также присутствуют штрафы и пеня, за которые город не имеет право платить", - пишет депутат.

"Предложение города является абсолютно справедливым и логичным – разделить два несвязанных процесса: отдельно - заключение договора и возобновление услуг киевлянам, отдельно – судебные разбирательства относительно правонаследования долга. Наша позиция заключается в том, что пеня и штрафы являются проблемой взаимоотношений частной Киевенерго и Нефтегаза", - добавил он.

По словам Белоцерковца, с таким мнением категорически не согласен Нефтегаз, который требует от города взять обязательства по всей сумме долгов не дожидаясь решения судов.

Горячую воду в столице сейчас не получают те районы, которые традиционно снабжаются теплом от переданных городу котельных. Большая часть горожан получает тепло от еще работающих ТЭЦ.

В августе муниципальной компании должны передать и их. Если до этого момента вопрос с долгами не решится, без горячей воды могут остаться все остальные.

Напомним, Киевводоканал приготовил масштабное отключение воды. Причина - плановые  ремонтные работы. 

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве 70% теплосетей уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и требуют замены. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
СМИ выяснили, кем был российский куратор терактов в УкраинеВ Киеве ликвидировали подпольное казиноВ центре Киева взорвался автобус
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 33286
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33512
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3567
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8859
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16368
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18991
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12086
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13541
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10772
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9877
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 8059 / 19349
  2. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 5090 / 6885
  3. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4329 / 4645
  4. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 3002 / 4706
  5. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2992 / 3291
  6. В центре Киева взорвался автобус 2721 / 3144
  7. Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2598 / 2806
  8. Лукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО 2403 / 2912
  9. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2304 / 2693
  10. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 2128 / 2228
  1. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 61 / 4706
  2. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 50 / 362
  3. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6885
  4. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 24 / 2225
  5. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 13 / 4645
  6. Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 917
  7. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 11 / 3291
  8. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 11 / 2228
  9. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 11 / 1316
  10. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 11 / 19349
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.