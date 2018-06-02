Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Видео Под Киевом массовый танец детей в вышиванках побил рекорд

Видео Под Киевом массовый танец детей в вышиванках побил рекорд

<span class="label red">Видео</span> Под Киевом массовый танец детей в вышиванках побил рекорд
Фото: Скриншот

В акции приняло участие более тысячи детей

02.06.18 803
400

В Обухове (Киевская область) был организован самый массовый детский танец.

Дети в вышиванках съехались со всего города, чтобы вместе станцевать и установить новый всеукраинский рекорд. Об этом сообщает ТСН.



Отмечается, что в акции приняло участие более тысячи детей. Они танцевали под песню Тины Кароль.

Всего для проведения этого танца понадобилось три репетиции.

Отметим, ранее в Одессе прошел мегамарш в вышиванках. Более 600 человек собрались на улице Дерибасовской - угол улицы Преображенской, откуда стартовало шествие.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Как одесситы в вышиванках вышивалиОсобенности национальной сорочки, или Как правильно носить вышиванку17 мая в столичном метро вышиванка будет играть роль проездного
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 33828
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33682
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3660
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8894
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16480
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19091
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12190
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13639
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10894
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9914
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 56276 / 57558
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 7015 / 7343
  3. Лукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО 2688 / 3081
  4. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2507 / 2857
  5. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 2420 / 2522
  6. В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира 2262 / 2635
  7. Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам 2047 / 2146
  8. В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17 1803 / 2053
  9. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 1623 / 1804
  10. Вышинский отказался от украинского гражданства и просит помощи у Путина 1578 / 1759
  1. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 143 / 7343
  2. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 73 / 57558
  3. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 38 / 445
  4. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 31 / 2522
  5. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 21 / 1804
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 1835
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 33828
  8. В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира 6 / 2635
  9. Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам 6 / 2146
  10. Украина отзывает из органов СНГ двух дипломатов 4 / 367
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.