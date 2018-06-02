В Обухове (Киевская область) был организован самый массовый детский танец.
Дети в вышиванках съехались со всего города, чтобы вместе станцевать и установить новый всеукраинский рекорд. Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что в акции приняло участие более тысячи детей. Они танцевали под песню Тины Кароль.
Всего для проведения этого танца понадобилось три репетиции.
Отметим, ранее в Одессе прошел мегамарш в вышиванках. Более 600 человек собрались на улице Дерибасовской - угол улицы Преображенской, откуда стартовало шествие.