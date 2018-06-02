В акции приняло участие более тысячи детей

В Обухове (Киевская область) был организован самый массовый детский танец.



Дети в вышиванках съехались со всего города, чтобы вместе станцевать и установить новый всеукраинский рекорд. Об этом сообщает ТСН.





Отмечается, что в акции приняло участие более тысячи детей. Они танцевали под песню Тины Кароль.

Всего для проведения этого танца понадобилось три репетиции.

Отметим, ранее в Одессе прошел мегамарш в вышиванках. Более 600 человек собрались на улице Дерибасовской - угол улицы Преображенской, откуда стартовало шествие.