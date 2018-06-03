В Запорожье BMW сбило насмерть мать с пятилетним ребенком

В Запорожье BMW с литовскими номерами сбил мать с пятилетней девочкой.

Ребенок умер в скорой, его мать - в реанимации, сообщает "Интерфакс-Украина".

Инцидент произошел во время "гонок" по Набережной в районе Вознесеновского рынка.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль BMW, несшийся по Набережной магистрали на большой скорости, наехал на пешеходов - молодую женщину и ее 5-летнюю дочь, которые прогуливалась по тротуару.

Как рассказали патрульные полицейские, которые находились на месте аварии, до приезда скорой они пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни, однако те не выжили. Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать - в реанимации 5 больницы скорой помощи.

По предварительной информации водитель BMW участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем, и, возможно, не справился с управлением, заехав на тротуар, сбив людей, и врезавшись в ель.

"При этом второму автомобилю удалось скрыться с места происшествия. Также, имеется информация, что водитель BMW пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Не исключено, что у него перелом позвоночника", - сообщает информагентство.

По данным следствия, тормозной путь автомобиля, сбившего мать и ребенка, составлял до 120 метров.

Следствие продолжается.

Напомним, 1 июня в Ровно на улице Дубенская столкнулись автомобиль и автобус, из-за чего погиб человек.