В Каменце-Подольском горело здание бывшего отеля "Украина" по улице Л. Украинки, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило 2 июня в 20:54. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит кровля здания отеля.

"Пожар площадью 300 кв. м. был локализован в 22:10 и ликвидирован в 22:30. Всего к тушению пожара были привлечены 10 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 25 спасателей", - говорится в сообщении.

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В результате пожара никто не погиб и не ранился.

В ведомстве отмечают, что здание в настоящее время не эксплуатируется и находится на реконструкции с 2000 года, следовательно, на момент возникновения пожара ни персонала, ни гостей в здании не было.

Среди причин, которые рассматриваются в ходе следствия, - поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Напомним, 28 мая в Киеве загорелось здание неработающего кинотеатра "Экран" на проспекте Победы, 117.