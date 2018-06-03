Украина и Испания подпишут новое двустороннее соглашение о соцобеспечении

Оно позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании

Украинская и испанская стороны завершают подготовку нового двухстороннего соглашения о социальном обеспечении, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, оно позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании, передает 112.ua.

"По моему поручению завершается наша совместная работа с испанскими друзьями над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего соглашения, которое было подписано 22 года тому назад, в 1996 году", - отметил он.

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При этом глава государства высказал уверенность, что подписание этого соглашения в ближайшее время позволит снять отдельные проблемные вопросы в социальной сфере по защите украинцев и украинской общины в Испании.

Напомним, для желающих получить украинское гражданство будет введен экзамен по украинскому языку.