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Главная » Общество » Украина и Испания подпишут новое двустороннее соглашение о соцобеспечении

Украина и Испания подпишут новое двустороннее соглашение о соцобеспечении

Украина и Испания подпишут новое двустороннее соглашение о соцобеспечении
Фото: 1.bp.blogspot.com

Оно позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании

03.06.18 73
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Украинская и испанская стороны завершают подготовку нового двухстороннего соглашения о социальном обеспечении, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, оно позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании, передает 112.ua.

"По моему поручению завершается наша совместная работа с испанскими друзьями над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего соглашения, которое было подписано 22 года тому назад, в 1996 году", - отметил он.

При этом глава государства высказал уверенность, что подписание этого соглашения в ближайшее время позволит снять отдельные проблемные вопросы в социальной сфере по защите украинцев и украинской общины в Испании.

Напомним, для желающих получить украинское гражданство будет введен экзамен по украинскому языку.

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