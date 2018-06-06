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Главная » Общество » Ужгородский кандидат в список ЮНЕСКО: как перестать плакать и начать гордиться своей культурой
Ужгородский кандидат в список ЮНЕСКО: как перестать плакать и начать гордиться своей культурой
Фото: Андрей Щелкунов / punktir.org

Ужгородский кандидат в список ЮНЕСКО: как перестать плакать и начать гордиться своей культурой

Форум "СлободаКульт", прошедший в Ужгороде, запустил общественную кампанию по внесению ужгородского модернистского квартала "Малый Галагов" в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Зоя Звиняцковская - 06.06.18 108
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Получилось это отчасти спонтанно. В рамках форума, который проходил в Ужгороде и Мукачеве в течение двух недель и включал события литературной, театральной, визуальной, музыкальной, кино- и модной программы, прошёл показ документального фильма "Зберегти не можна зруйнувати" режиссёра Павла Сироменко, посвящённый проблемам сохранения архитектурных памятников в Украине. С холодной беспристрастностью почти часовая лента демонстрировала, что у Харькова, Полтавы, Киева, Одессы, Ужгорода — у всех более-менее старых украинских городов — сходные проблемы: варварская "точечная" застройка, ненадлежащий уход за зданиями и архитектурными ансамблями, представляющими художественную и историческую ценность, и намеренное доведение их до разрушения, чтобы поскорее построить на их месте коммерческий новострой. Бездумное, рваческое, хаотичное строительство, далеко выходящее за рамки законов, санитарных норм и повсеместно принятых правил, грозит уничтожением отдельным зданиям — памятникам архитектуры и целым уникальным ансамблям исторических городских центров.

Многочисленные активисты, эксперты и чиновники, призванные защищать культурное наследие, в разных вариациях говорили в кадре примерно одно и то же: законодательство несовершенно, бизнес-застройщики агрессивны, юридическая защита исторических зданий в суде часто финансово неподъёмна для активистов. Фактически сегодня нет чётко работающей системы законов и подзаконных актов, направленных на сохранение памятников архитектуры.

После фильма состоялась дискуссия, на которой выступили архитектор и активистка Катерина Кублицкая из Харькова и исследовательница архитектуры Ужгорода Лина Дегтярева. В ходе бурного обсуждения проблемы стало очевидно: в сложившейся ситуации самыми действенными становятся неформальные и нестандартные действия гражданских активистов. Причём им приходится решать сразу несколько задач: не только защищать памятники, привлекать к ним внимание и препятствовать их разрушению, но и "находить", выявлять их.

Никто не будет так внимателен к нашему культурному наследию, как мы сами. И никто не заинтересован в его музеефикации больше нас

Существующие реестры составлялись давно, когда представления о том, какое здание "заслуживает" того, чтобы стать архитектурным памятником, не соответствовали современности. Сегодня в мире издаются альбомы по советскому модернизму, и киевские активисты пишут путеводители по столичной архитектуре в этом стиле, но многие его объекты по-прежнему официально не считаются охранными, их обозначили как культурные памятники энтузиасты-исследователи. Бывает, что таким образом "находят" целые ансамбли, всего лишь изменив оптику, применив современные оценки и мировой контекст.

Именно так активистка и исследовательница архитектуры Ужгорода Лина Дегтярева "нашла" и в буквальном смысле слова открыла для общественности район модернистской застройки, неофициально называемый "Малый Галагов". Эти несколько жилых кварталов, примыкающих к нынешнему зданию Обладминистрации, были построены в 1920–1930 годы, когда Ужгород находился в составе Чехословакии. В этом квартале, ставшем зримым воплощением "масарикового ренессанса" (Масарик — тогдаший президент Чехословакии) представлены все актуальные европейские стили того времени: ар-деко, функционализм, конструктивизм и даже уникальный рондо-кубизм, который был создан чешскими архитекторами на волне национального возрождения.

Жемчужиной квартала является само здание обладминистрации с его фантастическим атриумом, изысканным декором и уникальным лифтом непрерывного действия, так называемым патерностером. Его 16 кабинок, связанных в единую цепь, двигаются вверх и вниз медленно, но безостановочно, позволяя клеркам 6-этажного здания заходить и выходить из них прямо на ходу. Со стороны немного похоже на футуристический фильм о будущем механический цивилизации.

Сегодня этот квартал как единый памятник существует только в сознании местных исследователей и тех гостей города, которым посчастливилось попасть на захватывающие экскурсии Лины Дегтяревой. Ещё он как цельное явление существует на Facebook-страничке Uzhhorod modernism и скоро воплотится в интерактивной карте. Но в то время как в Сети создаётся виртуальный Малый Галагов, реальный район города разрушается.

Сейчас активисты работают над подготовкой документов для внесения этого уникального архитектурного квартала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа предстоит долгая и кропотливая, требуется участие властей на всех уровнях, впрочем, на открытии форума "СлободаКульт" министр культуры Украины Евгений Нищук пообещал всяческое содействие. Теперь надо сделать так, чтобы государство выполнило своё обещание и чтобы реальный архитектурный квартал дожил до этого в максимальной сохранности. Чтобы сохранить уникальный Малый Галагов, чтобы регулярно напоминать властям об их обещании защитить его, украинские деятели культуры запустили кампанию поддержки квартала — провели фото- и видеосессии в нём, записали видеообращения. Эти материалы с хештегом #HelloGalagov распространяются в медиа и по соцсетям, список "друзей Галагова" растёт, кампания продолжается. Очень хочется, чтобы этот малоизвестный сегодня квартал вошёл в общественном сознании в список самых интересных памятников нашей страны.

Формальные правила сегодня не очень работают, зато работают неформальные. Никто не будет так внимателен к нашему культурному наследию, как мы сами. И никто не заинтересован в его музеефикации больше нас.

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