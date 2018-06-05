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Главная » Общество » Энтомолог объяснил, почему на улицах Киева большое количество бабочек этой весной

Энтомолог объяснил, почему на улицах Киева большое количество бабочек этой весной

Энтомолог объяснил, почему на улицах Киева большое количество бабочек этой весной

Эти насекомые будут летать до весны

05.06.18 212
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В Киеве заметно увеличилось количество бабочек на улицах, которые в большинстве случаев являются представителями вида солнцевик красно-рыжий, сообщает профессор-энтомолог, доктор биологических наук Валерий Корнеев.

Как написал энтомолог в Facebook, гусеница сонцевика питается на лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях.

"Прошлый год был для этого вида особенно благоприятный. Весна в этом году была "моментальной", так что и бабочки, которые дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", - отметил Корнеев.

Таким образом гусеницы относительно быстро развились за май и окуклились почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и сегодня утром (4 июня - ред.) дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", - пояснил Корнеев.

По его словам, бабочки будут летать до зимы, а потом спрячутся на чердаки, в листья и дупла до следующей весны.

Напомним, в январе 2017 года на Волыни экологи нашли два стада зубров, занесенных в Красную книгу.

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