Энтомолог объяснил, почему на улицах Киева большое количество бабочек этой весной

Эти насекомые будут летать до весны

В Киеве заметно увеличилось количество бабочек на улицах, которые в большинстве случаев являются представителями вида солнцевик красно-рыжий, сообщает профессор-энтомолог, доктор биологических наук Валерий Корнеев.

Как написал энтомолог в Facebook, гусеница сонцевика питается на лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях.

"Прошлый год был для этого вида особенно благоприятный. Весна в этом году была "моментальной", так что и бабочки, которые дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", - отметил Корнеев.

Таким образом гусеницы относительно быстро развились за май и окуклились почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и сегодня утром (4 июня - ред.) дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", - пояснил Корнеев.

По его словам, бабочки будут летать до зимы, а потом спрячутся на чердаки, в листья и дупла до следующей весны.

Напомним, в январе 2017 года на Волыни экологи нашли два стада зубров, занесенных в Красную книгу.