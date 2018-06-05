Вода в платежках киевлян может подорожать еще на 50%

В 2019 году, по подсчетам Киевводоканала, расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению вырастет на 49,6%.

Об этом заявила директор Департамента экономики и финансов Киевводоканала Ирина Кирилюк, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый тариф составит 23,17 грн.

"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств", — отметила Кирилюк.

Генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий в свою очередь подчеркнул, что если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

"Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять", — подчеркнул он.

По его словам, расчет тарифов будут выносить на рассмотрение НКРЭКУ только после того, как будут рассмотрены все замечания.

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Ранее Фокус сообщал, что коммунальное предприятие "Киевводоканал" предлагает в 2019 году повысить тариф потребителям столицы на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м. При этом уже в ближайшее время должно состояться повышение тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению до 16,716 грн за куб. м.