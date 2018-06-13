Невоенное дело. Как ветеранов АТО учат быть предпринимателями

В аудитории Киевской школы экономики за партами, кто с тетрадками, кто с ноутбуками, сидят взрослые люди, между рядами прохаживается лектор. На стенде нарисованы графики, преподаватель что-то объясняет, приводит простые примеры, шутит, учащиеся смеются в ответ. Всё выглядит так, будто это обычная пара в университете, а студенты — люди, пришедшие получить второе высшее образование. Кажется, что в их жизненном багаже интересная работа, семья, путешествия — что угодно, но точно не война.

"Эти ребята наполнены позитивом и благодарностью за получение знаний. Вы бы видели, как у них горят глаза! При этом у каждого своя история с войны: один парень горел в танке, у него обож­жено лицо, у девушки нет пальцев на руке", — говорит профессор Киевской школы экономики Сергей Гвоздёв.

Все учащиеся — ветераны АТО. Для них в марте открыли программу, благодаря которой атошники бесплатно учатся предпринимательству. Занятия проходят дважды в неделю: по воскресеньям и понедельникам. Студенты разных возрастов целый день изучают основы организации бизнеса, чтобы в конце курса представить преподавателям презентацию готового бизнес-плана.

Программа состоит из нескольких блоков: маркетинг и бизнес-модель, управление персоналом, финансы, продажи и, собственно, подготовка презентации. Помимо преподавателей Киевской школы экономики на занятия приходят гостевые спикеры — предприниматели и юристы, которые могут ответить на интересующие студентов вопросы. Сейчас программу заканчивает первая группа, после этого школа объявит ещё два набора.

Трансформация идеи

"На первый набор программы подали заявки 150 человек, из них отобрали 33. Главными требованиями к кандидатам было наличие бизнес-идеи, возможность посещать занятия без пропусков, а ещё — готовность делать домашние задания. В конце программы преподаватели выберут десять лучших презентаций. Затем авторы покажут их независимым инвесторам, которые обеспечат микрофинансирование проектов троих победителей", — рассказывает тренер по бизнесу, преподаватель по проектному и операционному менеджменту Татьяна Измайлова.

Лишь в одном проекте чувствуется отголосок вой­ны: ветеран хочет открыть хостел на границе с неподконтрольными Украине территориями

Ещё до начала занятий будущих студентов КШЭ объединяло одно: все они говорили, что после войны больше не могут на кого-то работать. Некоторые кандидаты уже примерно представляли, в какой сфере хотят открыть своё дело, для обучения преподаватели отобрали наиболее мотивированных. Среди идей — агропроекты, открытие кафе и ресторанов, спортивного онлайн-магазина, производство снаряжения для туризма, экопосуды. "Это не было обязательным условием для участия в программе, но так вышло, что во всех задумках студентов изначально была социально важная составляющая. Например, если это бургерная, то бургеры в ней должны готовиться из экологического мяса, если кофейня — то в виде хаба, в котором люди могут обмениваться идеями", — вспоминает Татьяна Измайлова.

Лишь в одном проекте чувствуется отголосок войны: ветеран хочет открыть хостел на границе с неподконтрольными Украине территориями для встреч родственников, живущих по разные стороны линии фронта. "Мы говорили автору этой идеи, что, когда война закончится, начнётся отток клиентов. Он ответил: "Нет, там прекрасная туристическая зона, туда будут ездить люди. Я всё продумал". Вы понимаете, насколько это мотивированные студенты? Они как будто почувствовали вкус жизни и хотят поделиться им со всеми", — восклицает Татьяна Измайлова.

На первое занятие преподаватели пригласили троих художников. Студенты должны были написать репродукции с картин импрессионистов, во время работы художники знакомили их с базовыми техниками рисования. Сергей Гвоздёв говорит, что это упражнение — метафора уроков бизнеса. Иногда человек что-то делает интуитивно, и у него вроде бы получается, но потом его знакомят с техникой, и результат значительно улучшается.

Занятия в группе начались с презентации бизнес-идей студентов. В некоторых случаях изначальная задумка была трансформирована или полностью заменена. "Меня, например, больше всего удивила идея шить галстуки. Её автор оценил, что существует средняя по обеспеченности категория мужчин. С одной стороны, они не могут себе позволить галстуки за 3000 грн и дороже, а с другой — не хотят довольствоваться галстуками за 300–500 грн. Идея состояла в том, чтобы заполнить эту ценовую нишу. Парень изучал стили, узоры, узнавал, что именно сейчас модно, — там ведь много нюансов. Сейчас он расширяет представление о том, каким будет его дело", — рассказывает Гвоздёв. По его мнению, для успешного бизнеса необходимо совпадение трёх параметров: ваш продукт или услуга решают проблему клиента, вы сами получаете удовольствие от работы, а потенциальный инвестор видит в проекте перспективу получения прибыли.

Брауни и музыка. Помимо занятия бизнесом Роман Набожняк (второй слева) ещё играет в группе

Брауни на Марсе

Около 20% участников программы уже имеют небольшое дело. Один из таких студентов Роман Набожняк. Он провёл в зоне АТО 14 месяцев, вернулся домой в октябре 2016 года. Сейчас у него есть свой бренд — Veterano Brownie: Рома и его жена каждый день готовят на домашней кухне до 36 кг брауни и продают пирожные ресторанам и розничным покупателям.

Идея такого бизнеса пришла молодым людям почти случайно. "После возвращения из зоны АТО я месяца два ничего не делал, думал, чем бы заняться. В то время к нам часто приходили гости, и я что-то готовил — всё-таки круглосуточный магазин под домом, уже необязательно постоянно есть тушёнку, хотелось чем-то угощать друзей. Как-то я приготовил брауни — сначала только для нас с женой. Мы его съели, выжили, и я понял, что значит можно готовить и для вечеринок. На одной из них наша знакомая, жуя брауни, бросила фразу: "Ребята, так вкусно! Вы не думали это продавать?" — вспоминает Набожняк.

Вскоре после этого семья уехала путешествовать по Азии. В Новый год, который встречали в Непале, супруги загадали желание: начать своё дело. Из Непала отправились в Индию, в дороге Роман всё думал, чем бы заняться, чтобы желание сбылось. Потом вспомнились слова подруги, сказанные на вечеринке, и пазл сложился — нужно делать брауни.

В конце марта 2017 года Роман решил взяться за дело всерьёз. Сначала занялся поиском "идеального брауни", который можно было бы взять за основу и, отталкиваясь от него, создавать свой авторский рецепт. Эталонным, всегда одинаково вкусным оказался брауни, который подают в "Старбаксе" в центре Нью-Дели.

Разработали рецепт, стали искать рынки сбыта. "Изначально мы начали сотрудничать с Veterano Pizza, потом с Вадимом Грановским и его Coffee in Action. В разное время нашими партнёрами были до 15 заведений по всему Киеву, сейчас их семь. Есть ещё много частных заказов — наши брауни можно заказать онлайн в режиме "с сегодня на завтра". Со временем мы вышли на маркеты "Всі. Свої. Гастрономія", — говорит Набожняк.

Идеальный рецепт. Роман создал свой авторский рецепт брауни, вдохновившись десертом в Нью-Дели

За год работы заказов стало столько, что выполнять их в домашних условиях нереально, поэтому супруги планируют открыть собственное заведение. Чтобы систематизировать свои знания о бизнесе и научиться стратегически мыслить, Рома и пришёл на занятия в Киевскую школу экономики.

По его подсчётам, для выхода на следующий уровень понадобится $30–35 тыс., большая часть этих денег пойдёт на аренду помещения и закупку техники. "Конечно, мы думаем о том, где их взять. Рассматриваем опции частных инвестиций и банковские ссуды. Сейчас как раз заканчиваем работать над детализацией бюджета и ищем помещение: мы бы хотели прийти к инвестору с максимально просчитанным предложением", — говорит Набожняк.

Когда его заведение станет реальностью, он планирует создавать рабочие места для ветеранов АТО и вынужденных переселенцев. "Моя мечта в контексте бизнеса — чтобы ветераны, возвращаясь с войны, были уверены в том, что им есть куда и для чего возвращаться. История Veterano Group — как раз о площадке для такой адаптации. А вообще, мы, конечно, хотим создать брауни-империю и запустить наши десерты на Марс", — шутит Роман.

Новый вектор

24-летний Владислав Плахтий по специальности инструктор-кинолог. Служил по контракту, летом 2014 года был в зоне АТО, уволился со службы в сентябре 2016 года и стал работать в кинологическом центре. Женился, зарплаты кинолога перестало хватать, пошёл на курсы прожект-менеджмента и маркетинга и сейчас работает интернет-маркетологом.

Бизнесом Влад хотел заниматься, сколько себя помнит, — лет с трёх. В Киевскую школу экономики пришёл с проектом, совсем не связанным с собаками: это была идея приложения, которое показывает количество свободных мест на парковках. "Я жил на Троещине и видел, что машины постоянно паркуют на газонах и клумбах. Начал с этим бороться: распечатывал на принтере бумажки с надписью "Вы нарушили такую-то статью и внесены в реестр. В случае повторного нарушения ваш автомобиль будет эвакуирован". Цеплял бумажки на машины, вызывал полицию, но ситуацию со стихийными парковками это не улучшило. Так и появилась идея приложения", — вспоминает Плахтий.

Гостиница для собак. Владислав Плахтий хочет открыть отель, которым будут довольны и владельцы собак, и сами животные

За время учёбы в школе он отказался от своего проекта. Сомнения накапливались постепенно, но поворотным моментом стало появление новой идеи. "В нашей группе есть человек, который занимается разведением бельгийских овчарок. Как кинолог я пообещал дать ему несколько советов и, когда структурировал их, понял, что какой бы вопрос о собаках ни возник, я знаю на него ответ, — говорит Влад. — Я знаю, как нужно организовать работу с собаками, какие им нужны вольеры, что делать, чтобы у собак не было неврозов, словом, знаю всё".

Сейчас бизнес-идея Плахтия — создание гостиницы для собак с дополнительными услугами, к примеру, ветеринара и грумера. По расчётам Влада, на открытие гостиницы ему понадобится более 10 млн грн. Эту сумму он рассчитывает отбить за несколько лет, а искать её планирует у частных инвесторов, бизнес-ангелов (частные венчурные инвесторы, обеспечивающие финансовую поддержку компаний на ранних этапах развития. — Фокус), на краудфандинговых платформах.

"Я уже просчитывал цены, думаю, это будет стоить от 800 до 1200 грн в сутки. Причём вне зависимости от срока пребывания собаки в гостинице сумма останется неизменной, но будут добавляться опции. Например, если человек оставит собаку на неделю – помывка бесплатная, если на более длительный период — два раза в неделю предоставляется беговая дорожка", — о своей гостинице Влад говорит так, будто она уже существует, представляет её до мелочей.

Плахтий подчёркивает, что о многих вещах, которым его учат в КШЭ, он интуитивно догадывался и раньше, но сейчас его знания о бизнесе систематизируются. Он надеется, что с их помощью сможет реализоваться. "Летом 2014 года, когда нас каждый день обстреливали, страха не было, была только обида: ты столько лет прожил, а ничего не сделал. После АТО меня долго не отпускал страх не успеть что-то сделать в жизни. Я подумал: что сможет меня порадовать, когда мне будет 70? Понял, что хочу прожить жизнь играя, занимаясь своими проектами".

Сергей Гвоздёв и Татьяна Измайлова говорят, что ожидают успехов практически от всех участников программы. "Есть очень активные во время занятий люди, которые при этом остаются мечтателями. Есть те, кто сидит и молча слушает, говорит редко, но в них чувствуется максимальная сконцентрированность на реализации бизнес-идеи. Портреты людей очень разные, главное — что у всех есть мотивация", — рассказывает Гвоздёв.