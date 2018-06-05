За пять летних дней в Украине утонули 24 человека, - ГСЧС

За первые 5 дней лета на водоемах Украины погибли 24 человека, из них - 3 детей.



Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей, отправляясь к местным озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания.

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"Для специалистов Службы спасения является обычным в летний период оказывать помощь гражданам, которые в силу своей же неосторожности попадают в разного рода чрезвычайные происшествия на воде. Это касается в первую очередь использования плавсредств при сильных порывах ветра, пребывания у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствия надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.



Спасатели добавили, что 4 июня в Днепре в районе Дарницкого района Киева спасатели нашли тело 27-летнего парня, который утонул, прыгнув в реку с Южного моста.



В этот же день в реке Синюха Кировоградской области было найдено тело мужчины 1953 года рождения.



Также за прошедшие сутки из воды поднимали утопленников в Тернопольской, Черниговской, Волынской и Хмельницкой областях.



Всего же с начала года на водоемах Украины погибли 342 человека, что на 71 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года (271 человек в 2017-м).

Отметим, 30 мая в Украине на водоемах утонули пятеро детей.