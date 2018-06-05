ЮНЕСКО и ОБСЕ выпустили пособие по борьбе с антисемитизмом

Презентация брошюры под названием "Предотвращение антисемитизма посредством образования" состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Об этом сообщает Islam-today.
В справочнике, подготовленным ЮНЕСКО совместно с ОБСЕ, 80 страниц, и он предназначен прежде всего для политических лидеров и экспертов, которые работают в сфере образования и молодежной политики.
Кроме того, в учебнике представлены инструменты, которые образовательные системы могут использовать для укрепления противостояния молодежи идеям антисемитизма, экстремизма и любых форм дискриминации.
Пособие также ставило своей целью объяснить преподавателям, как реагировать на антисемитские высказывания или действия в школе и как противостоять антисемитским стереотипам и теориям заговора.
Напомним, Украинский еврейский комитет разошлет по миру список антисемитов и ксенофобов.