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Главная » Общество » Путин не видит ничего плохого в своих фото в полуголом виде

Путин не видит ничего плохого в своих фото в полуголом виде

Путин не видит ничего плохого в своих фото в полуголом виде
Фото: kremlin.ru

По мнению СМИ, президент-мачо был важной частью создаваемой картины новой России

06.06.18 53
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Президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в своих фотографиях в полуголом виде.

Об этом он сказал в интервью на австрийском телеканале ORF, сообщает сайт резидент РФ.

"Есть очень много фотографий ваших в полуголом виде, — обратился к Путину ведущий Армин Вольф. — Для главы государства это действительно очень необычно, эти фотографии делаются не папарацци или туристами, а публикуются самим Кремлем. Что это за фотографии?"

"Вы сказали в полуголом, и слава богу, не в голом, — ответил Путин. — Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами. И ничего в этом плохого не вижу".

Отметим, 8 марта норвежская газета Dagbladet в материале "Женщины, которые любят Путина" образ российского лидера был проанализирован с точки зрения его мужской привлекательности. Журналисты посчитали, что Путин-мачо был важной частью создаваемой картины новой России. В качестве подтверждения авторы привели данные опроса 2012 года, тогда 20% российских женщин вышли бы замуж за Владимира Путина, если бы им представилась такая возможность.

Сегодня, по мнению норвежских журналистов, "Путин этого года издания — человек, принявший на себя роль надежного дедушки". Однако и он, как считают авторы, будет успешным. 

Напомним, за время президентства Путина пресс-служба Кремля публиковала его фотографии с голым торсом на лошади, с тиграми в Сибири, в ледяной воде в российской глуши и в Черном море. 

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