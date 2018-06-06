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Главная » Общество » Сегодня пройдет ВНО по истории Украины

Сегодня пройдет ВНО по истории Украины

Сегодня пройдет ВНО по истории Украины
Фото: УНИАН

 Абитуриенты должны решить 60 заданий за 150 минут

06.06.18 23
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Сегодня, 6 июня, проходит внешнее независимое оценивание по истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. ВНО начнется в 11:00.

Отмечается, что на исполнение сертификационной работы по истории Украины отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте - 60. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 94.

Сертификационная работа содержит задания различных форм: с выбором одного правильного ответа, на установление соответствия, на установление правильной последовательности и с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов.

Напомним, в  школах Украины во вторник, 22 мая, началась основная сессия внешнего независимого тестирования. 

Допуск участников к пунктам тестирования происходит при наличии сертификата внешнего тестирования, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, а также приглашения-пропуска.

При отсутствии сертификата, удостоверяющего документа или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт прохождения тестирования не допускается.

Центр советует абитуриентам иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также по желанию прозрачную бутылку с питьевой водой.

Отмечается, что в течение времени, отведенного на написание теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

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