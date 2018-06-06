Замминистра здравоохранения могут уволить за заявление об онкобольных, которые "все умрут без вариантов"

Чиновника уволят, если он действительно сказал то, что ему приписывают

Премьер-министр Владимир Гройсман завтра, 7 июня, рассмотрит вопрос об отставке заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных.

Об этом премьер сообщил перед заседанием правительства в среду, 6 июня, передает Громадське.

"Я за то, чтобы наказать человека, если он действительно это сказал... Но мы должны убедиться, что он именно это сказал. Есть запись, я направил в Комиссию высшего корпуса для расследования, и завтра состоится заседание комиссии... И потом я готов выполнить любое решение, которое будет объективным после того, как мы услышим, что сказал этот человек...", - заявил премьер.

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Напомним, 2 июня на сайте "Онкологический портал Украины" появилась стенограмма речи заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, с которой он выступил на заседании Счетной палаты.

В стенограмме, в частности, содержалось заявление Линчевского о якобы неэффективности лечения онкобольных за границей.

"Относительно нерезультативности и расточительного использования денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно".

Представитель Минздрава Александр Ябчанка пояснил, что эти слова несколько вырваны из контекста, и таким образом чиновник отреагировал на критику неэффективности лечения за границей.