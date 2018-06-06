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Главная » Общество » Убивший себя в резервуаре для воды режиссер Кантер снял свой суицид на видео

Убивший себя в резервуаре для воды режиссер Кантер снял свой суицид на видео

Убивший себя в резервуаре для воды режиссер Кантер снял свой суицид на видео
Леонид Кантер/Фото: facebook

Весь процесс режиссер снимал на видео, которое изъяла полиция

06.06.18 151
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Режиссер-самоубийца Леонид Кантер, которого в среду, 6 июня, похоронили в Киеве, снял свою смерть на видеокамеру.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"Весь процесс он снимал на видео, которое изъяла полиция. Видео приобщено к материалам уголовного производства", - сообщил Тракало.

По его словам, режиссер убил себя в емкости резервуара для воды.

"Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", - сказал он.

Тело обнаружила подруга Леонида, которая и вызвала полицию.

Расследование ведет Бахмачский отдел полиции в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Ранее Фокус писал, что Кантер застрелился 4 июня в селе Обирки Черниговской области.

Леонид Кантер – украинский продюсер, режиссер и путешественник. Он снимал документальное кино ( "Добровольцы Божьей Четы", "Миф"), много ездил по миру. В планах был еще один фильм "С табуретом к океану", идея которого зародилась в 2004 году. 

В 2007 году Леонид с женой Дианой основал в Черниговской области арт-хутор Обырок. Там они собирали друзей и всех желающих на фестиваль "Хлеб", где можно было сеять и жать пшеницу, печь хлеб своими руками.

Прошлым летом Леонид Кантер соединил жатву на фестивале "Хлеб" с этническим фестивалем "Мама Африка", в котором принимали участие представители африканских стран.

У Кантера остались жена и трое детей: две дочери и сын.

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