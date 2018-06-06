Убивший себя в резервуаре для воды режиссер Кантер снял свой суицид на видео

Режиссер-самоубийца Леонид Кантер, которого в среду, 6 июня, похоронили в Киеве, снял свою смерть на видеокамеру.



Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".



"Весь процесс он снимал на видео, которое изъяла полиция. Видео приобщено к материалам уголовного производства", - сообщил Тракало.

По его словам, режиссер убил себя в емкости резервуара для воды.



"Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", - сказал он.



Тело обнаружила подруга Леонида, которая и вызвала полицию.



Расследование ведет Бахмачский отдел полиции в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".



Ранее Фокус писал, что Кантер застрелился 4 июня в селе Обирки Черниговской области.

Леонид Кантер – украинский продюсер, режиссер и путешественник. Он снимал документальное кино ( "Добровольцы Божьей Четы", "Миф"), много ездил по миру. В планах был еще один фильм "С табуретом к океану", идея которого зародилась в 2004 году.

В 2007 году Леонид с женой Дианой основал в Черниговской области арт-хутор Обырок. Там они собирали друзей и всех желающих на фестиваль "Хлеб", где можно было сеять и жать пшеницу, печь хлеб своими руками.

Прошлым летом Леонид Кантер соединил жатву на фестивале "Хлеб" с этническим фестивалем "Мама Африка", в котором принимали участие представители африканских стран.

У Кантера остались жена и трое детей: две дочери и сын.