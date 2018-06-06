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Главная » Общество » В Киеве автобус сбил женщину насмерть

В Киеве автобус сбил женщину насмерть

В Киеве автобус сбил женщину насмерть
Фото: politring.com

Пассажиры общественного транспорта не пострадали

06.06.18 688
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В Оболонском районе Киева пассажирский автобус насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу.

Пассажиры общественного транспорта не пострадали, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно установлено, что маршрутный транспорт поворачивал направо со стороны Московского моста в направлении Оболонского проспекта и на пешеходном переходе сбил женщина", - рассказали подробности инцидента в полиции.

По словам водителя автобуса, он не заметил пешехода.

 По факту правоохранителями открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют общественным транспортом") УК.

Напомним, 4 июня в Днепре автомобиль Skoda, который двигался из центра в сторону жилищного массива, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся.

В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Другая 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и 26-летний водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу.

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