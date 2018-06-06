В Киеве на проспекте Науки вороны пробили женщине голову.
Об этом в среду, 6 июня, сообщается на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.
Отмечается, что нападение птиц на человека произошло 5 июня.
"В Киеве на пр. Науки 4 во дворе летают вороны, нападают на людей. Пробили женщине голову. Скорая приехала, осматривают рану. А рядом площадка, много деток", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее в Оболонском районе Киева пассажирский автобус насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу.